Нікіта з Ростова-на-Дону: стала відома особа окупанта, який в Ірпені сфотографувався на Polaroid (фото)

Нікіта з Ростова-на-Дону: стала відома особа окупанта, який в Ірпені сфотографувався на Polaroid (фото)

Російський окупант, який вліз в квартиру в Ірпені та сфотографувався на Polaroid, родом з Ростова-на-Дону.

Його ім’я - Нікіта Третьяков, йому 26 років.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Сьогодні ми побачили новину, як окупант пограбував квартиру в Ірпені та, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м'яко кажучи, не надто приємного фейсу, зроблену на їхній Polaroid. За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікували цього “любителя селфі”. Знайшли його сторінку у Вконтактє”, - розповів Михайло Федоров.

За його словами, сторінка окупанта - типовий приклад російських загарбників. Там у нього світлини з автівками та алкоголем, з армії, а також біля напів розвалених російських будинків.

“Сьогодні кожен окупант має пам'ятати, що ми завжди спостерігаємо за ним, знаємо кожен його крок та фіксуємо всі дані. Тому уникнути відповідальності за зруйноване життя українців не вдасться. Покарання буде жорстоким, але дуже справедливим”, - наголосив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що родинам загиблих героїв в Ірпені надали грошову допомогу.

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