"Ніхто не хоче сидіти без світла": кияни розповіли, чи готові до здорожчання тарифів на електроенергію

В основному кияни ставляться із розумінням і кажуть, що платитимуть, оскільки це їхній обов'язок, крім того, ніхто не хоче сидіти без світла, хоча й зазначають, що з роботою нині нелегко та й зарплати не ростуть.

Тарифи на електроенергію для українців можуть підвищити вже цього року. І все через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб’єктів після російських атак.

"Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. ... Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч", – сказав голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Телеканал "КИЇВ24" опитав мешканців Києва, чи готові вони до підвищення тарифу на електроенергію. В основному кияни ставляться з розумінням і кажуть, що платитимуть, оскільки це їхній обов'язок, крім того, ніхто не хоче сидіти без світла, хоча й зазначають, що з роботою нині нелегко та й зарплати не ростуть.

Чи готові кияни до здорожчання тарифів на світло?

"Я розумію, що інфляція відбувається, оскільки ми живемо у війні, інакше бути не може на цьому етапі. Звичайно, як споживач, я вважаю це негативним, оскільки я буду більше платити, з мого бюджету більше буде йти. Але, в принципі, я розумію, що йде інфляція, і це нормально, коли дорожчає".

"Зараз такий час, що і з роботою складно, і зарплати не ростуть, тому негативно ставлюся. Але намагатимемось не накопичувати борги".

"Звичайно, нам не хочеться, щоб комірне дорожчало, тому що зарплата не збільшується. Але ми ж не будемо без світла сидіти. І висловлювати якийсь супротив не варто".

"Я використовую – я сплачую... Якщо це об'єктивно (здорожчання електроенергії – ред.) і є така проблема, то маємо, що маємо. Звісно, будемо сплачувати. Ніхто не хоче сидіти без світла, і ми маємо платити, це наш обов'язок".

Нагадаємо, НКРЕКП запропонувала уряду збільшити тариф на електроенергію для споживачів до 2,88 грн/кВт-год від 1 червня. Зауважимо, що на сьогодні тариф на світло становить 1,68 грн/кВт-год.