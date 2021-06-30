"Ніхто не допоможе": клієнтка ПриватБанку розповіла про зникнення грошей з картки

"Ніхто не допоможе": клієнтка ПриватБанку розповіла про зникнення грошей з картки

Жінка каже, що гроші у фінансовій установі повертати не поспішають.

Клієнтка ПриватБанку Тетяна Хода поскаржилась, що з її картки зникли кошти у розмірі майже 35 тисяч гривень.

Про інцидент киянка написала на своїй сторінці у Facebook.

Жінка повідомила, що "полетіли" кошти з зарплатної картки без її відома, без СМС-повідомлень.

Водночас, як зазначає жертва махінації, у фінансовій установі повертати гроші їй не поспішають, посилаючись на процедуру перевірки та розгляду її заяви з оскарженням операцій за банківською карткою.

За словами жінки, ще наприкінці травня зранку в неділю, коли у всіх вихідний, з її особистої зарплатної картки раптово були переказані всі наявні кошти на інтернет розваги.

"Найголовніше, що СМС-оповіщення про зняття коштів не було! Ліміт на переказ стояв 500 грн! Карта спокійно була вдома, паролі в голові... Нікому я нічого не передавала! Я адекватна, розумна людина!" - описала ситуацію Тетяна.

Також вона опублікувала скріни з повідомлень про здійснення грошових переказів, які проходили по декілька операцій на хвилину, доки всі кошти не закінчилися.

Киянка розповіла, що заблокувала картку, звернулася за фактом незрозумілого зняття суми зі скаргою до банку, написала заяву в поліцію про шахрайство. Крім того, зверталася до Міністерства фінансів України, Нацбанку, кіберполіції.

"Результат такий - ніяких грошей мені не повернули, і сьогодні улюблений ПриватБанк направив лист про те, що банк не може повернути гроші. Не може! Мої власні кошти! Пишу про це тому, що кожен може бути на моєму місці! Знайте, ви незахищені ніяк, ніхто не допоможе, звичайно, якщо у вас немає зв'язків скрізь (банк, поліція тощо). У мене їх, на жаль, немає, тому всім байдуже! Будьте пильні, хоча як? Сама не знаю", - зазначила жінка.

Також в Мережі в коментарях з'явилася реакція ПриватБанку із заявою про проведення перевірки.

"Оскарження операцій по вашій картці здійснюється згідно правил встановлених міжнародною платіжною системою. Зі своєї сторони ми готуємо всю необхідну інформацію та відправляємо запит. Наразі разом із вами очікуємо результатів розгляду від платіжної системи та додатково повідомимо вас після розгляду заявок на повернення коштів", - йдеться у відповіді банку.

Напередодні Тетяна отримала від ПриватБанку лист, в якому говорилося, що гроші не повернуть їй.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку 26 червня зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками і некоректним відображенням і використанням доступного залишку на картці.

Як повідомив прессекретар банку Олег Серга, причиною цього став збій.

А восени 2020 року клієнти ПриватБанку поскаржилися на проблеми із роботою інтернет-додатку банку, терміналів і банкоматів. Причиною цього стала масова оплата товарів на торговельному онлайн-майданчику Китаю. Через велику кількість платежів вони автоматично вишикувалися в чергу. Протягом години банк обслуговував до 70 тисяч платежів, а це значно перевищує нормальні обсяги роботи.

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