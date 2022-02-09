"Нічого святого": у Києві на смітник викинули величезну статую Діви Марії (фото)

Статуї помітили біля метро "Бориспільська".
У Києві невідомі викинули на смітник дві статуї у зріст людини. Одна з них - Діва Марія, яка тримає маленького Ісуса на руках.
Фото 9 лютого опублікували в Telegram-каналі "Київ без цензури".
Зазначається, що статуї помітили на смітнику біля станції метро "Бориспільська".
"Нічого святого...", - написали під фото.
Нагадаємо, що Київ вже прикрасили до Дня закоханих - 14 лютого. Яскраві фотозони з'явилися біля столичних кондитерських. ТСН.ua зібрав топ Instagram-локацій, де можна зробити класні фото.
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