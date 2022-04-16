Нічого московського та жовтневого: у Києві перейменували три залізничні станції та одну бібліотеку

Нічого московського та жовтневого: у Києві перейменували три залізничні станції та одну бібліотеку

Це зробили з метою завершення процесу дерусифікації у столиці.

У Києві перейменували три залізничні станції та одну бібліотеку, які носили назви пов’язані з країною-агресором з метою завершення процесу дерусифікації у столиці.

Такі рішення були прийняті у п'ятницю, 15 квітня, на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання більшістю депутатів.

Про це йдеться на сайті КМДА.

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За словами заступника міського голови — секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, рішення щодо перейменувань зрозумілі та єдино правильні, оскільки російська "світова" культура є частиною російської "пекельної" пропаганди, значить вона є так само зброєю, яку використовують проти українців.

"Депутатський корпус Київської міської ради тримає спільну позицію та підтримує кожне подібне рішення. Сьогодні ми підтримали рішення про перейменування залізничних станцій та бібліотеки. На наступних пленарних засіданнях також розглянемо перейменування вулиць, провулків та станцій київського метрополітену, які досі нас тримають у радянському та російському світі. Ми поступово завершуємо процес дерусифікації у столиці. Допоки міські об’єкти названі іменами тих, хто здійснював геноцид українського народу — доти "рускій дух" із шовіністичним ухилом буде бадьорити своїх мешканців "визволяти братський народ". Настав час завершення культурологічної окупації", — зазначив Володимир Бондаренко.

Зокрема, в Оболонському районі бібліотеку ім. Саші Чекаліна для дітей Централізованої бібліотечної системи перейменовано на бібліотеку на Пріорці для дітей Централізованої бібліотечної системи Оболонського району Києва.

Залізничну станцію "Київ-Жовтневий" перейменовано на станцію "Грушки". Залізничну станцію "Київ-Московський" – на станцію "Київ-Деміївський". Залізничну станцію "Київ-Петрівка" – на станцію "Почайна".

Нагадаємо, у Києві за ініціативи мера перейменували сквер дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя.

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