Нічний удар по Києву: у ДСНС показали фото наслідків атаки

У ніч проти 23 лютого російські окупанти завдали чергового удару "Шахедами" по Києву.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Голосіївському районі виникла пожежа в приватному будинку внаслідок падіння уламків. У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок.

У Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння. Інформація про постраждалих уточнюється.

Тим часом, у ДСНС показали фото наслідків атаки.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки БпЛА на Київщині загинув чоловік.

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