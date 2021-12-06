Нічний снігопад: Київ залучив понад 300 одиниць спецтехніки (фото)

За прогнозами синоптиків, у столиці протягом усього тижня ймовірні снігопади.

У столиці від вечора 5 грудня триває снігопад. До початку опадів спецтехніка "Київавтодору" виїхала на вихідні позиції у місто. Це дозволило оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

Упродовж ночі у столиці працювали 309 одиниць спецтехніки.

Протиожеледними засобами, в першу чергу, обробляли мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари. А бригади з ручного прибирання – зупинки, вузькі тротуари, сходи підземних і надземних переходів.

У нічну зміну залучали 195 дорожніх працівника у складі 34 бригад з ручного прибирання.

За прогнозами синоптиків, у Києві протягом усього тижня ймовірні снігопади. Дорожня служба готова до складних метеоумов. "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Нагадаємо, за прибиранням снігу в Києві можна стежити онлайн.

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