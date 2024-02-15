Нічні вибухи у Києві: перші подробиці

У ніч проти 15 лютого в Україні оголосили повітряну тривогу через пуски ракет росіянами зі стратегічної авіації.

У Києві на світанку пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона, повідомили у Telegram Сили оборони півдня України та командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Подбайте про власну безпеку - перебувайте в укриттях під час сигналу повітряної тривоги" - йдеться у зверненні.

"Ракети маневрують з Київської області на Черкаську, Вінницьку та Житомирську. Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав очільник КМВА Сергій Попко.

Раніше військовий експерт Олег Жданов попередив, коли Росія може завдати масованого ракетного удару.

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