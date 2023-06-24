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Нічна ракетна атака по Києву: кількість загиблих зросла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна ракетна атака по Києву: кількість загиблих зросла

Уламки збитих російських ракет влучили у багатоповерхівку на столичній Солом'янці. / Фото: МВС

Не всіх загиблих наразі ідентифіковано.

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару вночі проти суботи, 24 червня. Відомо про загибель трьох осіб. Вісім осіб отримали травми.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що наразі тіла не усіх загиблих ідентифіковані. 

"Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт приймання заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

24 особи врятували співробітники ДСНС. 

Як повідомлялося, вночі проти 24 червня під час повітряної тривоги армія агресорки Росії атакувала Київ ракетами з бомбардувальників. Х-101/555 випустили з району Каспію. У повітряному просторі навколо міста було виявлено та знищено понад 20 ракет.

Уламки збитих ППО ракет упали на 25-поверховий будинок в Солом'янському районі столиці. Сталося часткове руйнування багатоповерхівки: 16, 17, 18, 19 поверхів. Пошкоджено щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку.

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Дата публікації
Перегляди
9380
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