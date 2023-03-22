Нічна повітряна атака на Київ: всі ворожі цілі були знищені ППО

Ворог не припиняє атаки на Київ.
Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці.
Про це у соціальних мережах повідомляє Київська міська військова адміністрація.
За попередньою інформацією, це були баражувальні боєприпаси «Shahed».
"Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені. За даними на цю мить - без жертв та руйнувань. За що маємо вчергове дякувати нашим охоронцям неба - силам протиповітряної оборони! Вони справжні герої! Слава Україні!», - про це заявив у повідомлені Сергій Попко, начальник КМВА.
Раніше ТСН.ua зібрав для вас усю інформацію, що відомо про атаку безпілотників у ніч проти 22 березня.
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