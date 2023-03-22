Нічна повітряна атака на Київ: всі ворожі цілі були знищені ППО

Ворог не припиняє атаки на Київ.

Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці.

Про це у соціальних мережах повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За попередньою інформацією, це були баражувальні боєприпаси «Shahed».

"Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені. За даними на цю мить - без жертв та руйнувань. За що маємо вчергове дякувати нашим охоронцям неба - силам протиповітряної оборони! Вони справжні герої! Слава Україні!», - про це заявив у повідомлені Сергій Попко, начальник КМВА.

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