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Нічна повітряна атака на Київ: всі ворожі цілі були знищені ППО

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1810
Час на прочитання
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Нічна повітряна атака на Київ: всі ворожі цілі були знищені ППО

Фото: ТСН.ua

Ворог не припиняє атаки на Київ.

Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці.

Про це у соціальних мережах повідомляє Київська міська військова адміністрація. 

За попередньою інформацією, це були баражувальні боєприпаси «Shahed».

"Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені. За даними на цю мить - без жертв та руйнувань. За що маємо вчергове дякувати нашим охоронцям неба - силам протиповітряної оборони! Вони справжні герої! Слава Україні!», - про це заявив у повідомлені Сергій Попко, начальник КМВА.

Раніше ТСН.ua зібрав для вас усю інформацію, що відомо про атаку безпілотників у ніч проти 22 березня

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Перегляди
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