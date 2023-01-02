Нічна повітряна атака на Київ: сили ППО збили 20 повітряних цілей

Завершилася нічна повітряна атака на Київ.
У Києва та Київській області пролунали сигнали про відбій повітряної тривоги, яка тривала близько чотирьох годин поспіль. Ворог направляв низку дронів-камікадзе на українські міста.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація у соціальних мережах.
"Попередня інформація. Дані уточнюються. За час повітряної тривоги над столицею було збито 20 повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Київщині працює ППО, яка збиває дрони, які летять на столицю.
Пізніше стало відомо, що у Києві пролунало кілька вибухів.
Також стало відомо, куди поцілив ворог унаслідок обстрілів столиці.
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