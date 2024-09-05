Нічна повітряна атака на Київ: РФ змінила тактику дронових ударів - КМВА

Росія атакувала дронами, попередньо "Шахедами", Київ у ніч проти 5 вересня. Цього разу вони заходили переважно поодинці, а не групами, як раніше.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

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"Чергова тривала масована атака російських ударних дронів! На територію України ворожі безпілотники почали залітати ще переддень ввечері (близько 22-ї години) з південного та східного напрямків. Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, в тому числі і Київ. В столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин", - сказано у повідомленні.

За даними влади, протягом усієї ночі російські дрони, попередньо "Шахеди", намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами.

"Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені. За даними оперативного зведення, на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань. Зараз столиця без потенційних повітряних загроз", - підсумували у КМВА.

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня у Київській області працювала ППО.

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