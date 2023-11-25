Нічна масована атака дронів на Київ: що відомо про постраждалих

Вночі 25 листопада російські війська влаштували наймасованішу атаку безпілотників на Київ. Внаслідок падіння уламків дронів сталися руйнування у різних районах столиці. Крім того, є потерпілі місцеві мешканці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами міського голови, у результаті російської атаки на столицю постраждали щонайменше п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина.

"Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації", - наголосив він.