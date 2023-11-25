Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нічна масована атака дронів на Київ: що відомо про постраждалих

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
476
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нічна масована атака дронів на Київ: що відомо про постраждалих

Фото: Associated Press

доповнюється...

Вночі 25 листопада російські війська влаштували наймасованішу атаку безпілотників на Київ. Внаслідок падіння уламків дронів сталися руйнування у різних районах столиці. Крім того, є потерпілі місцеві мешканці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами міського голови, у результаті російської атаки на столицю постраждали щонайменше п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина.

"Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації", - наголосив він. 

Дата публікації
Перегляди
476
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація