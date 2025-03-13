Нічна атака ворожих дронів на Київщину: з'явилися фото наслідків

У Бориспільському районі пошкоджено два приватних будинки.
У ніч проти 13 березня Росія вчергове здійснила обстріл території Київської області безпілотниками.
Про це повідомила поліція Київщини, яка документує наслідки атаки ворога на столичний регіон.
Зазначається, що у Бориспільському районі пошкоджено два приватних будинки. Інформації про постраждалих наразі немає.
Поліція Київщини оприлюднила фото наслідків ворожої дронової атаки на столичний регіон та нагадала громадянам, що у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати до найближчого укриття.
Нагадаємо, у ніч проти 13 березня, армія РФ атакувала Київ безпілотниками. Спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.
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