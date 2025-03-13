Нічна атака ворожих дронів на Київщину: з'явилися фото наслідків

У Бориспільському районі пошкоджено два приватних будинки.

У ніч проти 13 березня Росія вчергове здійснила обстріл території Київської області безпілотниками.

Про це повідомила поліція Київщини, яка документує наслідки атаки ворога на столичний регіон.

Зазначається, що у Бориспільському районі пошкоджено два приватних будинки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Поліція Київщини оприлюднила фото наслідків ворожої дронової атаки на столичний регіон та нагадала громадянам, що у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати до найближчого укриття.

Наслідки нічної атаки ворожих дронів на Київщину / Фото: Поліція Київської області

Наслідки нічної атаки ворожих дронів на Київщину / Фото: Поліція Київської області

Наслідки нічної атаки ворожих дронів на Київщину / Фото: Поліція Київської області

Наслідки нічної атаки ворожих дронів на Київщину / Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у ніч проти 13 березня, армія РФ атакувала Київ безпілотниками. Спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.

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