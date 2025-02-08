Нічна атака "Шахедами": в одному з районів Києва знову впали уламки

На щастя, постраждалих немає.

Вночі 8 лютого протиповітряна оборона успішно відпрацювала по російських ударних БпЛА, які атакували Київ.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Уламки безпілотників впали в Дарницькому районі Києва, пошкодивши фасад житлового будинку, вікна та автомобілі. Окрім того, уламки пошкодили огорожу в приватному секторі.

"Без постраждалих. На місці оперативно відпрацювали правоохоронці, рятувальники та міські служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі російські війська вдарили дронами по Україні.

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