Нічна атака "Шахедами": у Києві уламки впали на багатоповерхівку

У Києві минулося без постраждалих та руйнувань.

Після нічної атаки безпілотниками у Києві виявлені уламки дрона на кількох поверхах 18-типоверхової недобудови.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Після нічної атаки БпЛА на Київщину в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-типоверхової недобудови виявлені уламки дрону", – йдеться у заяві.

Кличко додав, що минулося без постраждалих та руйнувань. Пожежі також не було.

Також в амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району, що поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене одне вікно. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 4 лютого атакували Україну ударними безпілотниками. У кількох регіонах працювали сили протиповітряної оборони.