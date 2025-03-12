Нічна атака по Київщині: з'явилися фото ворожого удару

За попередніми даними, минулося без без жертв.
Уночі, 12 березня, росіяни атакували Київську область. На місці удару виникла пожежа.
Про наслідки повідомили у ДСНС.
"Через падіння уламків ворожого БпЛА у Фастівському районі загорівся меблевий магазин. Пожежу на площі 500 кв. м ліквідовано о 04:46", - йдеться у повідомленні.
Наслідки атаки
Також у Фастівському районі горів приватний будинок, а в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки.
"Загорання ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться у відомстві.
На місці удару
Нагадаємо, у Києві в ніч проти 12 березня пролунала серія вибухів.
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