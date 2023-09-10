Нічна атака на Київщину: в обладміністрації повідомили кількість поранених

Через нічну атаку на Київщину постраждали четверо людей. Ця інформація відома станом на 14:30 годину 10 вересня.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Унаслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовано 4 людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога. Одного потерпілого госпіталізовали до лікарні з черепно-мозковою травмою і травмами кінцівок. Інші отримали незначні травми.

Зростає кількість пошкоджених обʼєктів. Наразі в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках. Вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають.

Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. Переважно вибиті вікна і двері.

Нагадаємо, к повітрі на території Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО спрацювали по цілях.

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