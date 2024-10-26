Нічна атака на Київщину: серед постраждалих є дитина, одна людина загинула

Внаслідок атаки поліція зафіксувала пошкодження 12 будинків, гаража та шести авто.
У Київській області внаслідок російської атаки БпЛА у Бориспільському районі одна людина загинула, серед постраждалих є дитина.
Про це повідомила ДСНС.
«Київщина: за уточненими даними у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки, загинула 1 особа (померла у лікарні) також постраждала дитина 2011 р.н», - йдеться у повідомленні.
Станом на 09:35 поліція зафіксувала пошкодження 12 будинків, гаража і шести авто.
Нагадаємо, 25 жовтня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва. Мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки загинула дівчинка 2009 року народження, ще п’ятеро людей отримали поранення.
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