Нічна атака на Київщину: серед постраждалих є дитина, одна людина загинула

У Київській області внаслідок російської атаки БпЛА у Бориспільському районі одна людина загинула, серед постраждалих є дитина.

Про це повідомила ДСНС.

«Київщина: за уточненими даними у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки, загинула 1 особа (померла у лікарні) також постраждала дитина 2011 р.н», - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:35 поліція зафіксувала пошкодження 12 будинків, гаража і шести авто.

Нагадаємо, 25 жовтня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва. Мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки загинула дівчинка 2009 року народження, ще п’ятеро людей отримали поранення.

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