Нічна атака на Київ триває: збито 16 повітряних цілей

Станом на другу годину ночі у Києві лунають потужні вибухи.
Нічна повітряна атака на Київ триває.
Згідно з попередньою інформацією, в області продовжує працювати протиповітряна оборона.
Про це інформує КМВА у соціальних мережах.
"Станом на цю хвилину над столицею було збито близько 16 повітряних цілей. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Київщині працює ППО, яка збиває дрони, які летять на столицю.
Пізніше стало відомо, що у Києві пролунало кілька вибухів.
Також стало відомо, куди поцілив ворог унаслідок обстрілів столиці.
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