Нічна атака на Київ триває: збито 16 повітряних цілей

Станом на другу годину ночі у Києві лунають потужні вибухи.

Нічна повітряна атака на Київ триває.

Згідно з попередньою інформацією, в області продовжує працювати протиповітряна оборона.

Про це інформує КМВА у соціальних мережах.

"Станом на цю хвилину над столицею було збито близько 16 повітряних цілей. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Київщині працює ППО, яка збиває дрони, які летять на столицю.

Пізніше стало відомо, що у Києві пролунало кілька вибухів.

Також стало відомо, куди поцілив ворог унаслідок обстрілів столиці.

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