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Нічна атака на Київ триває: збито 16 повітряних цілей

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Нічна атака на Київ триває: збито 16 повітряних цілей

Фото: ТСН.ua

Станом на другу годину ночі у Києві лунають потужні вибухи.

Нічна повітряна атака на Київ триває. 

Згідно з попередньою інформацією, в області продовжує працювати протиповітряна оборона. 

Про це інформує КМВА у соціальних мережах. 

"Станом на цю хвилину над столицею було збито близько 16 повітряних цілей. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що на Київщині працює ППО, яка збиває дрони, які летять на столицю. 

Пізніше стало відомо, що у Києві пролунало кілька вибухів

Також стало відомо, куди поцілив ворог унаслідок обстрілів столиці

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