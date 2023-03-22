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Нічна атака дронами по Київщині: є загиблі та поранені

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Нічна атака дронами по Київщині: є загиблі та поранені

Фото: ТСН.ua

Повітряна тривога тривала вночі понад чотири години.

Унаслідок атаки дронами по Київській області вночі 22 березня загинуло троє людей, сім - поранено. Російська армія пошкодила цивільний об'єкт.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

На місці влучання спалахнула пожежа, її вже загасили рятувальники. 

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, у повітряному просторі навколо столиці виявили вісім ворожих безпілотників. Усі баражуючі боєприпаси знищила протиповітряна оборона. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

"Наполегливо наголошую всім киянам - чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття навіть в комендантську годину", - зазначив Попко.

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Дата публікації
Перегляди
7134
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