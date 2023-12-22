Нічна атака БПЛА по Києву: деталі від прокуратури (фото)

Пошкоджена цивільна інфраструктура у Дарницькому, Голосіївському та Солом’янському районах.
За фактом атаки безпілотниками по Києву в ніч проти 22 грудня розпочато досудове розслідування у справі щодо порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, ввечері 21 грудня російські війська, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, влаштували атаку безпілотниками по середмістю Києва.
Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура у Дарницькому, Голосіївському та Солом’янському районах міста. Зокрема, в Солом’янському районі пошкоджені 25-27 поверхи житлового будинку. Постраждали двоє людей, одного з яких було госпіталізовано.
На місцях подій працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи.
Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, окупанти атакували Київ безпілотниками в ніч проти 22 грудня. Сили ППО знищили ворожі дрони, однак їхні уламки впали в кількох районах столиці, пошкодивши квартири та будинки. Постраждали 2 людей.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дрон знищив квартиру відомого телеведучого! Подробиці атаки на Київ
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