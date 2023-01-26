Нічна атака безпілотників по Київщині: пошкоджено п`ять житлових будинків та понад 40 автівок (фото)

На Київщині внаслідок нічної атаки безпілотників пошкоджено п`ять житлових будинків та понад 40 автівок.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

Правоохоронці отримали 38 повідомлень про проліт ворожих безпілотників під час нічної атаки дронів.

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"Частину шахідів вдалося збити силам ППО, водночас ми фіксуємо і пошкодження цивільної інфраструктури через влучання. Так, внаслідок атаки пошкоджено п`ять житлових будинків та ще сім об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів", - зазначив він.

За словами Нєбитова, потерпілих немає.

Наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують результати ворожих обстрілів.

Зазначимо, окупанти на Київщині влучили в енергетичний об’єкт і пошкодили багато цивільних об'єктів.

Загалом під час атаки 26 січня Росія випустила 55 ракет повітряного та морського базування, з них було знищено 47 ворожих цілей. Це були ракети Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59. Для удару РФ використала літаки Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблі з акваторії Чорного моря.

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