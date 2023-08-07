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Ніч у серпні у Києві побила температурний рекорд 2010 року

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Ніч у серпні у Києві побила температурний рекорд 2010 року

Ніч у серпні у Києві побила температурний рекорд 2010 року / Фото: pixabay.com

Попереднє рекордне значення 2010 року було +21,0 градусів.

Ніч проти 6 серпня у Києві виявилася найтеплішою та побила температурний рекорд 2010 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,2°С. Попереднє рекордне значення +21,0°С 2010 року перевищено на 0,2°С", - сказано у повідомомленні.

Нагадаємо, за даними науковців, липень 2023 року став найспекотнішим місяцем на Землі за 120 000 років. Видання Travel Tomorrow повідомляло, що величезні регіони в Північній Америці, Європі та Азії борються з жахливими температурами, а світовий океан нагрівається до безпрецедентних рівнів. 

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Дата публікації
Перегляди
1018
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