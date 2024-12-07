Ніби портал до пекла: у Києві просто на дорозі провалився асфальт і утворилася величезна яма (відео)

Рух повністю перекрито поруч з місцем, де сталася аварія.

У Соломʼянському районі Києва провалився асфальт і утворилася величезна яма, перекрито рух ділянкою вул. Патріарха Мстислава Скрипника.

Про це повідомляє КМДА.

"Там стався порив водопровідної мережі. На місці вже працює аварійна бригада "Київводоканалу", локацію огородили", – йдеться у повідомленні.

Яма в асфальті настільки велика, що користувачі Мережі жартують, що це "портал до пекла".

Величезну яму в асфальті користувачі Мережі вже охрестили порталом до пекла / Фото: скриншот з відео

Без водопостачання залишаються чотири житлових будинки на вул. Патріарха Мстислава Скрипника 7, 9, 13, 15. Автоцистерна стоїть за адресою вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 9.

Зафіксоване пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм.

У Києві просто на дорозі провалився асфальт і утворилася величезна яма

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що зимові відключення світла можуть тривати до 16 годин на добу. Для стабілізації енергопостачання може знадобитись до 4 тижнів, якщо не буде нових атак.

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