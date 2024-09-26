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Ні ракетний удар, ні ППО: Київська МВА прокоментувала звуки вибухів

Ні ракетний удар, ні ППО: Київська МВА прокоментувала звуки вибухів

Вибух / Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Із заяви військової адміністрації випливає, що звуки вибухів у столиці начебто не лунали.

Сили ППО Києва не працювали ні перед, ні під час повітряної тривоги, і по території столиці ракетне озброєння ворога не застосовувалося.

Так у Київській МВА прокоментували інформацію про звуки вибухів у столиці.

"Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося", – йдеться в заяві.

Там додали, що повітряна тривога триває і закликали перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, близько 10:00 у Києві було чутно звуки вибухів. Журналісти ТСН.ua, які перебувають у столиці, інформували, що вибухи лунали до та після повітряної тривоги.

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