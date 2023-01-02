Небезпека ударів на Київщині зберігається: сили ППО працюють по ворожих цілях

Небезпека атаки ворога безпілотниками на Київщині зберігається.

Про це у повідомленні у соціальних мережах написав очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Наші сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Головне зараз – зберігати спокій та перебувати в укриттях до відбою тривоги. Тримаємось!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше стало відомо, куди у Києві унаслідок вибухів поцілив ворог.

Додамо, що раніше у Києві прозвучало кілька вибухів.

Раніше з'явилася інформація про роботу сил протиповітряної оборони на Київщині.

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