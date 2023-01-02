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Небезпека ударів на Київщині зберігається: сили ППО працюють по ворожих цілях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Небезпека ударів на Київщині зберігається: сили ППО працюють по ворожих цілях

Українські військові щосили захищають Київщину.

Небезпека атаки ворога безпілотниками на Київщині зберігається. 

Про це у повідомленні у соціальних мережах написав очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. 

"Наші сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Головне зараз – зберігати спокій та перебувати в укриттях до відбою тривоги. Тримаємось!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше стало відомо, куди у Києві унаслідок вибухів поцілив ворог

Додамо, що раніше у Києві прозвучало кілька вибухів

Раніше з'явилася інформація про роботу сил протиповітряної оборони на Київщині

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Дата публікації
Перегляди
412
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