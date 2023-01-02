Небезпека ударів на Київщині зберігається: сили ППО працюють по ворожих цілях

Українські військові щосили захищають Київщину.
Небезпека атаки ворога безпілотниками на Київщині зберігається.
Про це у повідомленні у соціальних мережах написав очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Наші сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Головне зараз – зберігати спокій та перебувати в укриттях до відбою тривоги. Тримаємось!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, куди у Києві унаслідок вибухів поцілив ворог.
Додамо, що раніше у Києві прозвучало кілька вибухів.
Раніше з'явилася інформація про роботу сил протиповітряної оборони на Київщині.
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