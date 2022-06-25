Незнайомець поспілкувався з мерами Берліна й Мадрида, видаючи себе за Кличка: міський голова Києва відреагував

Віталій Кличко заявив, що зловмисники від його імені організували спілкування через ZOOM з мерами кількох європейських міст.
Міські голови Берліна та Мадрида погодилися на відеорозмову з невстановленими особами, які видали себе за мера Києва Віталія Кличка.
Про це повідомив Кличко вранці 25 червня.
"Вчора нібито від мого імені мерам кількох європейських столиць з фальшивої поштової адреси розіслали запити на спілкування через ZOOM. Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка", – заявив він.
На думку Кличка, метою дзвінку було "розсварити" його з європейськими партнерами. Він закликав правоохоронців розслідувати цей інцидент.
Напередодні міська голова Берліна Франциска Ґіффай повідомила, що мала розмову з людиною, яка видавала себе за Кличка, але в ході розмови та після неї з’явилася підозра в особі співрозмовника. Підозру підтвердили переговори з послом України в Німеччині Андрієм Мельником.
Водночас Ґіффай відповіла згодою на публічну пропозицію мера Києва провести справжню бесіду.
Низка медіа повідомили, що подібний інцидент стався і з мером іспанської столиці Хосе-Луїсом Мартінесом-Алмейдою. Він публічно не підтвердив ці повідомлення.
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