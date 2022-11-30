"Незламна" ялинка: Кличко розповів, як та за чий кошт у Києві прикрасять новорічне дерево

Очоільник столиці розповів, чи будуть на ній гірлянди.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що цього року у центрі столиці встановлять "незламну" ялинку. Однак масових заходів на новорічні свята не буде.

Кличко розповів, що верхівку ялинки буде прикрашати герб України, вона буде мати енергозберігаючі гірлянди та точки для підзарядки телефонів. Всі ці витрати взяв на себе бізнес, гроші з міського бюджету не прикрашання ялинки не виділятимуть.

"Бізнес звернувся до нас з пропозицією за свої кошти встановити маленькі ялинки. Минулого року ялинка була 31 м, зараз втричі менша – 12 м. З енергозберігаючими гірляндами. Меценати готові надати генератор для підсвічення ялинки. Біля цього генератора ми можемо встановити точки зарядки для телефонів. Незламна ялинка може бути. Цей генератор бізнес обіцяє після свят передати нашим військовим. Прикраси – це 1000 кульок синього та жовтого кольору. Верхівку ялинки буде прикрашати герб України", - розповів Кличко.

Нагадаємо, ТСН.ua розповівдав, які розваги і де плануються на новорічні свята у Києві.

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