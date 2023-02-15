Незаконну каплицю Московського патріархату біля Десятинної церкви у Києві повинні знести

Суд підтримав позов Національного музею історії України з вимогою знести споруду, збудовану церковниками на його території.

У середу, 15 лютого, Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованої споруди УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

“Позов Музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту „а“ частини 1 ст. 91 Земельного кодексу”, - написав він на свої сторінці у Facebook.

Також читайте УПЦ МП досі підпорядкована РПЦ – висновок експертів Держетнополітики

За його словами, збудований представниками православної церкви Московського патріархату “храм-кіоск” розташований в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво. Ця споруда також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу Десятинна церква.

Позов Національного музею історії України з вимогою знести споруду, збудовану церковниками на його території, було подано у 2021 році.

Дозвіл на будівництво біля фундаментів Десятинної церкви УПЦ МП отримала у 2004 році від тодішнього очільника Національного музею історії України Сергія Чайковського. У 2012 році церква отримав право власності на будівлю, водночас земля залишилася у володінні музею.

Нагадаємо, раніше У селі Сокіл (Рожищенська громада, Волинська область) представники УПЦ МП покинули будинок, який належить місцевій парафії Православної церкви України, залишивши у ньому "голі стіни", забравши з приміщення всі меблі і сантехніку.

Читайте також: