Незаконно виплатив 20 млн грн своїй дружині: ДБР викрило начальника однієї з військових частин на Київщині

Державне бюро розслідувань викрило начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин на Київщині на зловживаннях з фінансами.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР спільно с військовою контррозвідкою СБУ викрили на оборудці начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин Київщини. Він намагався "замести сліди" свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Для цього він вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині — старшому солдату цієї частини.

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Ці гроші він не планував реально виплачувати старшому солдату, а збирався перекрити утворену через його недбалість заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Однак він знову "не впорався із завданням", не простежив і гроші реально надійшли на картку дружини.

Наразі всі гроші повернуті військовий частині.

ДБР повідомило фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду).

Начальника однієї з військових частин на Київщині загрожує 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал: прокурор задіяв зв'язки, щоб посадити волонтера на вісім років через килимки зі смітника.

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