Незаконне удочеріння з використанням службового становища: у Києві судитимуть начальницю Служби у справах дітей

Незаконне удочеріння з використанням службового становища: у Києві судитимуть начальницю Служби у справах дітей

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Начальниці Служби у справах дітей та сім’ї Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій щодо удочеріння дитини, з використанням службового становища.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у березні 2021 року, з квартири у Деснянському районі м. Києва поліціянти вилучили дівчинку 2018 року народження, яку мати залишила на свого співмешканця та зникла.

З приводу зникнення матері за заявою співмешканця було зареєстровано кримінальне провадження та працівниками поліції вживались заходи, спрямовані на встановлення її місцеперебування.

Своєю чергою, підозрювана, обіймаючи посаду начальника Служби у справах дітей та сім’ї, достовірно знаючи, що органами поліції розшукується матір 3-річної дівчинки, яка не позбавлена батьківських прав щодо цієї дитини, з метою незаконного її удочеріння, вчинила низку незаконних дій.

"Так, не здійснивши будь-яких дій для встановлення відомостей про батька дитини та причини зникнення її матері, начальниця Служби направила до держаних органів запити, до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо дати народження дитини та по-батькові. Як наслідок, отримавши у квітні 2021 року від Державного реєстру актів цивільного стану відповідь про відсутність будь-яких відомостей щодо реєстрації цієї дитини за запитуваними даними, підозрювана використала вказану відповідь для виготовлення нового свідоцтва про народження дівчинки з іншими анкетними даними. Також дівчинці було надано статус дитини позбавленої батьківського піклування, що не відповідало дійсності", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Завершуючи реалізацію злочинного умислу, підозрювана узгодила своїм підписом висновок про доцільність удочеріння цієї дівчинки, який був скерований до Деснянського районного суду Києва для врахування під час вирішення цього питання у судовому засіданні.

Незаконні дії щодо удочеріння дівчинки не були припинені навіть після того, як у травні 2021 року матір дитини з’явилася до Служби у справах дій та надала документи, що підтверджували її материнство.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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