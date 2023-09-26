Незаконне переправлення осіб через держкордон під виглядом волонтерів: на Київщині викрито організовану групу

На Київщині співзасновниця громадської організації налагодила схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. До протиправної діяльності організаторка, яка є адвокаткою, залучила двох співробітників громадської організації. Вона повністю координувала їх роботу, розподілила та визначила ролі кожного з них.

Про це повідомляє Київська обласно прокуратура.

Підозрювані в період воєнного стану пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон як водіям, які перевозять гуманітарну допомогу або вантажі для потреб ЗСУ. Їх реєстрували в системі "Шлях". Це надавало чоловікам право безперешкодно виїхати за межі України.

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Вартість такої послуги для осіб становила від 900 до 4 тисяч доларів США. Отримані кошти за незаконне переправлення через держкордон України розподіляли між учасниками організованої групи.

Наразі слідство перевіряє причетність підозрюваних до організації незаконного перетину кордону понад 70 особами, з яких більш ніж 27 не повернулися на територію України.

Під час обшуків в офісі громадської організації та в місцях проживання підозрюваних правоохоронці вилучили бланки заяв від "волонтерів", документи, списки громадян із зазначенням суми сплачених коштів та інші речові докази.

На Київщині викрито організовану групу

Встановлюється повне коло осіб, причетних до зазначеної схеми.

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до зазначеної схеми

Нагадаємо, представник ТЦК та СП розповів, що в Полтаві зі 100 людей, яких мобілізували рік тому, у строю залишилося 10-20 осіб, решта – це загиблі, поранені та виведені зі строю.

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