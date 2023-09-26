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Незаконне переправлення осіб через держкордон під виглядом волонтерів: на Київщині викрито організовану групу

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Незаконне переправлення осіб через держкордон під виглядом волонтерів: на Київщині викрито організовану групу

Незаконне переправлення осіб через держкордон під виглядом волонтерів / Фото: Прокуратура Київської області

Встановлюється повне коло осіб, причетних до зазначеної схеми.

На Київщині співзасновниця громадської організації налагодила схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. До протиправної діяльності організаторка, яка є адвокаткою, залучила двох співробітників громадської організації. Вона повністю координувала їх роботу, розподілила та визначила ролі кожного з них.

Про це повідомляє Київська обласно прокуратура.

Підозрювані в період воєнного стану пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон як водіям, які перевозять гуманітарну допомогу або вантажі для потреб ЗСУ. Їх реєстрували в системі "Шлях". Це надавало чоловікам право безперешкодно виїхати за межі України.

Вартість такої послуги для осіб становила від 900 до 4 тисяч доларів США. Отримані кошти за незаконне переправлення через держкордон України розподіляли між учасниками організованої групи.

Наразі слідство перевіряє причетність підозрюваних до організації незаконного перетину кордону понад 70 особами, з яких більш ніж 27 не повернулися на територію України.

Під час обшуків в офісі громадської організації та в місцях проживання підозрюваних правоохоронці вилучили бланки заяв від "волонтерів", документи, списки громадян із зазначенням суми сплачених коштів та інші речові докази.

На Київщині викрито організовану групу / ©
На Київщині викрито організовану групу

Встановлюється повне коло осіб, причетних до зазначеної схеми.

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до зазначеної схеми / ©
Встановлюється повне коло осіб, причетних до зазначеної схеми

Нагадаємо, представник ТЦК та СП розповів, що в Полтаві зі 100 людей, яких мобілізували рік тому, у строю залишилося 10-20 осіб, решта – це загиблі, поранені та виведені зі строю.

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Дата публікації
Перегляди
257
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