Незаконна зміна межі столиці на користь області: Київрада звернулася до правоохоронців

Рішення підтримали усі фракції політсил, представлених у міськраді.

Київрада звернеться до правоохоронців щодо незаконної зміни межі столиці на користь області. За таке рішення проголосували на сьогоднішньому засіданні 88 депутатів міськради.

Рішення підтримали усі фракції політсил, представлених у міськраді.

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Про це йдеться на сайті руху "Чесно".

Саме так міськрада відреагувала на те, що Київська обласна рада з подачі обласної державної адміністрації нещодавно затвердила схему планування Київської області. На цій схемі область самочинно відбирає у столиці частину Святошинського району — Біличанський ліс навколо селища Коцюбинське. На мапі ця ділянка залита червоним кольором.

При цьому активісти, які 12 років захищають Біличанський ліс від забудовників, дивуються такому рішенню області, оскільки вона зазіхнула на територію НПП "Голосіївський", межу якого раніше вже погодила з Києвом. Таке занепокоєння поділяють і київські політики.

"Біличанський ліс — це частина НПП "Голосіївський", яка входить у межі Києва. Після Революції Гідності на вимогу громадського сектору і громади ще у 2014 році був підписаний президентський указ. За кожним таким документом стоїть і кропітка робота Кабміну, і кропітка робота відповідних структур. Цей конкретний указ ухвалили на основі схеми розширення нацпарку, яку підписали дві сторони — і Київ, і область", — наголошує Марина Порошенко, яка очолювала на виборах до Київради список "Європейської солідарності".

"Ми не повинні допустити порушення прав та інтересів територіальної громади нашого міста, яка дала права відстоювати інтереси громади нашого міста… Департамент земельних ресурсів направив повідомлення про злочин у ДБР, СБУ та НАБУ", — звернувся до депутатського корпусу на початку засідання міський голова Віталій Кличко.

Регламентна комісія оперативно розглянула проєкт рішення звернення для включення його до порядку денного. Під час обговорення виступили депутати Київради, які наголосили на важливості поставити крапку у питанні визначенні межі столиці.

Секретар міськради Володимир Бондаренко зауважив, що межі столиці востаннє були змінені у 1989 році, коли до Києва включили Осокорки. Відтоді межі залишалися незмінними і мають бути внесені у Держгеокадастр.

"З 1989 року межа Києва не змінювалася. Тобто посадові особи Держгеокадастру, які не вносять межу, діють у позаправовий спосіб", — резюмує Бондаренко.

Відповідно до ст. 85 Конституції України, утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів належить до повноважень Верховної Ради України.

Закон України "Про столицю України — місто-герой Київ" визначає, що межі Києва встановлює Верховна Рада України за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно до чинного законодавства.

Що стосується розроблення та затвердження схем планування територій, то обласна рада має на це право виключно на своїй території відповідно до вимог ст. 11 закону "Про основи містобудування".

"А відтак, рішення Київської обласної ради від 09.09.2021 № 114-05 VIII прийняте в умовах перевищення наданих законом повноважень. У зв’язку з цим Київська міська рада звертається до Київської обласної ради, Офісу генерального прокурора України, Національного антикорупційного бюро України, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві у визначений законодавством України спосіб запобігти протиправному вилученню земель територіальної громади міста Києва та унеможливити намагання у позаправовий спосіб зміни межі Києва", — йдеться у проголосованому сьогодні рішенні Київради.

Нагадаємо, боротьба за збереження Біличанського лісу триває понад 12 років. За цей час ліс внесено згідно з Указом президента у НПП "Голосіївський", межу якого після погодження між Києвом і областю затвердили 25 вересня 2020 року.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року Верховна Рада ліквідувала 490 районів і створила замість них 138 нових.

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