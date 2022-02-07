У центрі Києва відкриють стаціонарні вбиральні: список адрес

Туалети розташовуються на основних туристичних маршрутах та в основних місцях проведення масових заходів.

Незабаром у центрі Києва відкриють стаціонарні вбиральні.

Для столиці тема громадських вбиралень дуже актуальна, влада міста крок за кроком намагається її вирішувати. У КМДА розповіли, де планується відкрити туалети.

про це пише "Вечірній Київ".

У лютому анонсують відкриття реконструйованих вбиралень у таких місцях:

на Львівській площі, 14;

на вулиці Хрещатик, 7/11;

на вулиці Трьохсвятительській, 4-Г (у парку Володимирська гірка).

А у травні відкриють після капремонту туалети на проспекті Академіка Глушкова, 22-А та Оболонській площі, 1-А.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, "Київводфонд" налагодив роботу 43 вбиралень стаціонарного типу та встановив 17 автоматизованих модульних вбиралень, деякі з них за участю меценатів.

Пантелеєв говорить, що розміщення туалетів в основному відбувається на популярних у туристів маршрутах, тому що там їх не вистачало раніше. А також у місцях відпочинку й транспортно-пересадкових вузлах-парках, скверах, пляжах, вокзалах, станціях, вузлових зупинках громадського транспорту, метро, стоянках.

Він також назвав адреси стаціонарних вбиралень, де за останні три роки провели капітальні ремонти:

вул. Олександра Архипенка, 8;

вул. Олени Теліги, 14-А,

Севастопільська площа, б/н 1 (підземна);

вул. Йорданській, 16-А.

Автоматизовані громадські вбиральні модульного типу розташовуються на основних туристичних маршрутах та в основних місцях проведення масових заходів. На сьогодні відкриті вбиральні за адресами:

пл. Європейська, 1;

вул. Володимирська, 24;

вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція київського фунікулеру);

вул. Прорізна, 3;

вул. Хрещатик, 27;

вул. Хрещатик, 1;

вул. Хрещатик, 17;

ст. м. "Арсенальна" №1;

вул. Лаврська, 24;

вул. Михайла Грушевського, 8/16 (напроти парку "Міський сад");

Контрактова площа, 8 (напроти, у сквері № 1);

вул. Велика Житомирська, 26-Б (Пейзажна алея);

проїзд Володимирський, 15 / вул. Михайлівська (сквер);

вул. Володимирська, 42;

вул. Костянтинівська, 5 (напроти, у сквері № 3).

Нагадаємо, у Києві комунальники демонтували МАФи, встановленні у подвір'ї на вулиці Саксаганського, 67. Зоозахисниця обурилася, адже там вона за власні кошти декілька років облаштовувала зимову домівку для вуличних котів.

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