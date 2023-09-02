Неймовірний результат: під час атаки на Київ та область українські Сили ППО збили всі повітряні цілі

Так, 30-го серпня ворог завдавав ударів уночі і з різних напрямків по нашій столиці. Але влучити по цілях ракетам не дали сучасні системи протиповітряної оборони, а також бійці мобільних вогневих груп. Одній із них удалося знешкодити ворожу ракету з переносного комплексу "Стінґгер"

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

З тими, хто береже українське небо, розмовляв наш кореспондент Олександр Загородний.

Бійці мобільної групи за допомогою американського переносного комплексу "Стінгер" протягом минулого тижня, можливо, врятували не одне людське життя. Спочатку вони збили бойовий ударний безпілотник-камікадзе "Шахед", а 30 серпня – російську крилату ракету Х-101. За це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв вручив бійцям нагороди.

Останніми місяцями ворог змінює тактику, його ракети маневрують, вони вперто шукають хоча б якусь шпаринку, щоб прорватися до Києва. Тому саме такі мобільні групи зі "Стінгерами" дуже часто стають на заваді цих ракет. За словами Наєва, вони збивають до 20 відсотків усього того, що летить на столицю.

Наприклад, під час останньої атаки були збиті всі 20 крилатих ракет, які запустила Росія. Але все залежить від потужності цих ударів, напрямків, ворог теж не стоїть на місці, він завжди намагається маневрувати й застосовувати напади з різних напрямків.

Командир на псевдо "Вацлав" зауважує, що особливо важко уночі. Для цього дороговартісний американський комплекс вони серйозно модернізували власними силами за допомогою мисливського прицілу, скотчу та пластикових хомутиків.

Усі кияни добре пам'ятають позаминулу ніч. 20 російських ракет з шаленою швидкістю мчать до столиці, а потім десятки вибухів у передмістях. Ракета Х-101 з чотирма сотнями кілограмів вибухівки намагається зайти з півдня. На щастя, життя українців оберігають потужні Сили ППО.