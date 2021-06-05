Неймовірна вірність: у Києві кішка спить на килимку біля дверей квартири, звідки виїхала її господарка (фото)

Тварина щоночі намагається потрапити до під'їзду, піднімається до квартири і лягає на килимок біля дверей.

У Голосіївському районі Києва жінка виїхала з квартири і залишила напризволяще свою кішку. Тварина нікуди не йде, вона весь час проводить на килимку біля дверей колишнього житла.

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Про це повідомляють кияни у групі Los Solomas.

"Красива, молода, лагідна, чистенька кішечка. Вона щоночі намагається потрапити до під'їзду, піднімається до квартири, в якій нещодавно жила зі своєю господинею, і спить на килимку біля дверей. Чекає! Вона чекає, що її все-таки заберуть. Хочеться, щоб господиня схаменулася і повернулася за своєю дитиною", - написала Ія Сумбадзе.

Користувачі під постом дописують:

Як можна зрадити тварину, вона сказати не може, мовчки страждає. Будьте прокляті ті, хто кидає, викидає і знущається над цими живими істотами, вони кращі вас 100%.

У мене були знайомі, які покинули кота самого в квартирі та переїхали до іншого міста. Кіт кричав від голоду три дні. Добре, що його врятували.

Ви не думали, можливо, кішка любить свою квартиру?

Кішку хтось забрав? Якщо ні, я заберу.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Оноре де Бальзака 42-річний чоловік викинув із 7 поверху кішку з 4 її кошенятами. Так він помстився тварині за те, що вона його подряпала.

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