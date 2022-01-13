У Київській області чоловік наїхав на копа, зніс огорожу та влетів у дерево: фото, відео

У Київській області чоловік наїхав на копа, зніс огорожу та влетів у дерево: фото, відео

Поліцейські з'ясували, що утікач був п'яним.

У Київській області чоловік тікав від поліції, наїхав на копа, зніс огорожу та влетів у дерево.

Поліцейські з'ясували, що утікач був п'яним.

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Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

"11 січня о 23:40 годині працівники групи реагування патрульної поліції неподалік цукрового заводу в селищі Гребінки виявили автомобіль Opel Vectra, який рухався з несправними фарами. Поліцейські увімкнули проблискові маячки та поїхали за ним. Водій зупинився на узбіччі, вийшов з автомобіля та надав документи правоохоронцям для перевірки. Працівники поліції з’ясували, що чоловік з минулого року перебуває у розшуку через несплату штрафу за адміністративне правопорушення. Крім цього, правоохоронці запропонували йому на місці пройти освідування щодо вмісту алкоголю в крові", - йдеться у повідомленні поліції.

Усвідомлюючи, що йому не уникнути відповідальності за вчинені правопорушення, чоловік почав тікати. Він різко сів за кермо автомобіля та почав рух, ігноруючи вимогу поліцейських залишатися на місці. Водій автомобіля здійснив наїзд на співробітника поліції.

Правоохоронці негайно розпочали переслідування втікача, та виявили, що його автомобіль зніс металеву огорожу та врізався у дерево. Водій перебував в автомобілі.

Після проведення освідування працівники поліції в організмі правопорушника виявили 0,83 проміле алкоголю. Це учетверо більше допустимої норми.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Поліцейські доправили автомобіль на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів, а втікача затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Згодом 31-річного поліцейського госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні №2. Медики діагностували у нього забій лівого ліктьового та плечового суглобу.

Слідчі Білої Церкви повідомили чоловіку про підозру за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, Києвом роз'їжджає незвичайний Mercedes S-класу. Автомобіль розфарбований як килим, що лежав на підлозі чи висів на стіні наших бабусь.

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