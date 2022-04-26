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Невеликий дощ та потепління: прогноз погоди у Київській області на 27 квітня

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Невеликий дощ та потепління: прогноз погоди у Київській області на 27 квітня

pixabay.com

У Києві та області 27 квітня очікується потепління та незначні дощі.

Опади будуть вночі, вдень буде сухо. 

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. 

27 квітня у Київській області та Києві вночі очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, помірний.

Температура по області вночі +4..+9°, вдень +11..+16°; у Києві вночі +7..+9°, вдень +12..+14°.

Нагадаємо, останній тиждень місяця, 25 квітня - 1 травня, в Україні буде теплим, але дощовим

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