Невдалий заробіток: у Києві затримали двох громадян, які пропонували чоловікам декілька схем для уникнення мобілізації

До вчинення злочину причетні двоє місцевих мешканців 19 та 35 років.

Слідчі Святошинського управління поліції Києва спільно зі Службою безпеки викрили ще одну схему ухилення від мобілізації.

Про це повідомили у поліції Києва.

Не маючи жодного відношення до столичної фірми з виготовлення поліграфічної продукції, фігуранти пропонували військовозобов’язаним працевлаштуватись в компанію, з метою подальшого виїзду за кордон під приводом робочих відряджень.

У вартість послуги також входило виготовлення чоловікам неправдивих довідок про визнання їх непридатними до військової служби. Сума такої "послуги" становила 58 000 тисяч доларів США.

Поліцейські затримали зловмисників під час передачі їм обумовленої суми коштів від "клієнтів". У ході слідчих дій правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та автомобілі, які належали порушникам.

Обом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння з багатоповерхівки загинув 11-річний хлопець.

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