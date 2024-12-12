Невдалий стартап: поліція затримала шахраїв, які вкрали з банків близько 30 млн грн

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Столичні поліцейські викрили діяльність організованої групи, члени якої шахрайським шляхом отримали майже 30 мільйонів гривень позики від банківських установ.

Про це повідомила поліція Києва.

Аферисти масштабної шахрайської схеми з мільйонними прибутками брали кредитні позики в банківських установах країни для нібито розвитку агробізнесу.

"Під виглядом представників "процвітаючих" сільськогосподарських підприємств брали мільйонні кредитні позички у банківських установах країни для нібито розвитку агробізнесу. Поліцейські у квітні 2024 затримали та повідомили про підозру трьом фігурантам. У процесі проведення досудового розслідування слідчі встановили причетність до незаконної діяльності ще двох чоловіків", – йдеться у повідомленні.

Один із нових фігурантів виробляв підроблені фінансові документи. А інший використав їх під час підписання кредитних договорів.

П’яти фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, підприємливий молодик вигадав схему "швидкого заробітку" на довірливих українцях. За короткий термін шахрай ошукав щонайменше 12 українців з різних областей, отримавши майже 340 тисяч гривень за продаж потерпілим муляжів "айфонів" під виглядом справжніх ґаджетів.

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