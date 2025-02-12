Невдала втеча з ВЛК: чоловік зірвався з шостого поверху у Києві

Чоловік спробував спуститися по трубі будівлі ТЦК, але зірвався та впав.

В Оболонському районі Києва чоловік намагався втекти під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), спускаючись по трубі з шостого поверху. Проте він не втримався, впав на дах підвального приміщення та отримав травми.

Як повідомили в Муніципальній охороні, подія сталася у ВЛК на вулиці Йорданській, 26. Правоохоронці доставили чоловіка до комісії, однак він спробував втечу, вибравшись через вікно.

"Не вагаючись, він вирішив діяти за класичним сценарієм бойовиків: подолав робоче місце працівника поліції та ТЦК, виліз у вікно 6-го поверху і опинився на даху сусідньої будівлі", – йдеться в повідомленні.

Втеча завершилася невдало — чоловік спробував спуститися по трубі, але зірвався та впав. Його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, раніше у Харкові 12 лютого на території ТЦК та СП чоловік здійснив напад на військовослужбовця, застосувавши газовий балончик та ніж.