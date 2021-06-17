Несла гроші на операцію: у Києві у Медмістечку двоє злодійок викрали у жінки 20 тисяч гривень (відео)

На оприлюдненому відео з камер спостереження можна роздивитись обличчя шахрайок.
У Києві у Медмістечку двоє злодійок викрали у літньої жінки 20 тисяч гривень. Ці кошти вона несла на операцію.
Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.
На оприлюдненому відео з камер спостереження можна роздивитись обличчя шахрайок.
"От і що тепер їй робити? Помирати, бо система ніяк не може впоратися із цими крадіями?", - йдеться у дописі під відео.
Увага! #Розшук! Оці дві паскудні особи вчора у Мед містечку здійснили крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жіночку, яка несла ці кошти на операцію. От і що тепер їй робити? Помирати, бо система ніяк не може впоратися із цими крадіями? #всеодноїхнесадятьОпубліковано Київ Оперативний Середа, 16 червня 2021 р.
Нагадаємо, у Києві група псевдомонахинь обікрала пенсіонерку. Шахрайки запевнили бабусю, що їй "пороблено", а тому запропонували за гроші допомогти.