Несла гроші на операцію: у Києві у Медмістечку двоє злодійок викрали у жінки 20 тисяч гривень (відео)

На оприлюдненому відео з камер спостереження можна роздивитись обличчя шахрайок.

У Києві у Медмістечку двоє злодійок викрали у літньої жінки 20 тисяч гривень. Ці кошти вона несла на операцію.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

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На оприлюдненому відео з камер спостереження можна роздивитись обличчя шахрайок.

"От і що тепер їй робити? Помирати, бо система ніяк не може впоратися із цими крадіями?", - йдеться у дописі під відео.

Увага! #Розшук! Оці дві паскудні особи вчора у Мед містечку здійснили крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жіночку, яка несла ці кошти на операцію. От і що тепер їй робити? Помирати, бо система ніяк не може впоратися із цими крадіями? #всеодноїхнесадять Опубліковано Київ Оперативний Середа, 16 червня 2021 р.

Нагадаємо, у Києві група псевдомонахинь обікрала пенсіонерку. Шахрайки запевнили бабусю, що їй "пороблено", а тому запропонували за гроші допомогти.

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