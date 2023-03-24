Неповнолітній мешканець Київщини шпигував на користь Росії: фото

17-річний хлопець здійснював фото- та відеознімання військових об’єктів Сил оборони України, держорганів та органів місцевого самоврядування, а також об’єктів критичної інфраструктури.

Викрито агентурну мережу спецслужб РФ, до якої входив інженер-конструктор заводу "Мотор Січ" та неповнолітній мешканець Київської області.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру інженеру-конструктору заводу “Мотор Січ” та 17-річному мешканцю Київщини за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

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За даними слідства, підозрювані здійснювали фото та відеозйомку військових об’єктів Сил оборони України, державних органів та органів місцевого самоврядування, а також об’єктів критичної інфраструктури на території Київської області та міста Запоріжжя.

Зібрані дані через месенджер Telegram підозрювані надсилали представнику спецслужб РФ. Останній за виконану “роботу” перераховував їм грошові кошти на банківські картки. Обох учасників агентурної мережі затримано під час виконання чергового завдання від представника спецслужб країни-агресора.

Фото: Прокуратура Київської області

За клопотанням прокурорів 17-річному мешканцю Київської області та мешканцю Запоріжжя обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва серед ночі невідомі запустили салют, чим неабияк налякали місцевих мешканців. Інцидент стався на столичній Борщагівці 24 березня.

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