"Необхідно знищити воєнну інфраструктуру РФ": у Зеленського відреагували на удар по Київщині

Єрмак каже, що Росію треба позбавити можливості вбивати українців.

Вночі проти 11 серпня сталося падіння уламків ударного безпілотника на приватні житлові будинки у Броварському районі. Є жертви, серед яких - дитина.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак жорстко відреагував на ворожий удар.

"Київщина. Росіяни вбили 4-річну дитину та її батька. "Шахед" впав на будинок. Також було тяжко травмовано 13-річну дитину. Росія продовжує вбивати людей. Україна ж знищує воєнні об‘єкти ворога. Щоб припинити вбивство цивільних українців, потрібно позбавити росію можливостей вбивати. Необхідно знищити її воєнну інфраструктуру, оскільки інших аргументів ворог не сприймає", - написав він.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок російської атаки загинули чоловік і дитина. Вночі Росія атакувала Україну балістичними ракетами і групами ударних дронів.

Вибухи пролунали у Києві, у Полтавській громаді, у Хмельницькій області та у Білій Церкві Київської області, де працювала ППО.

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