Немовля прожило лише 55 днів: у Києві акушера приватної клініки звинувачують в смерті дитини

Немовля прожило лише 55 днів: у Києві акушера приватної клініки звинувачують в смерті дитини

Лікар вчасно не зробив жінці кесарів розтин.

У Києві повідомили про підозру акушеру-гінекологу приватної клініки. Його звинувачують в смерті новонародженої дитини.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, через помилку акушера-гінеколога, який працює в одній із приватних клінік, померло немовля.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року під час ведення пологів 32-річної породіллі, лікар-акушер-гінеколог здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода та не своєчасно прийняв рішення про проведення операції кесаревого розтину. Внаслідок цього новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервові системі, від яких померла через 55 днів", - йдеться у повідомленні.

Судово-медична експертиза підтвердила причетність медика до смерті дитини. Йому інкримінують ч. 2 ст. 140 КК України – неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Триває слідство.

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