Немовля померло за 55 днів після народження: у Києві судитимуть акушера-гінеколога

Лікар несвоєчасно прийняв рішення про проведення операції кесаревого розтину, внаслідок чого дитина отримала незворотні зміни у центральній нервовій системі.

У Києві судитимуть акушера-гінеколога, з вини якого померла двомісячна дитина.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що лікар-акушер-гінеколог однієї з приватних клінік на столичній Оболоні під час проведення пологів неналежно виконав свої професійні обов’язки, що спричинило смерть новонародженої дитини.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року під час ведення пологів 32-річної породіллі лікар-акушер-гінеколог здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода та несвоєчасно прийняв рішення про проведення операції кесаревого розтину. Внаслідок чого новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервовій системі, від яких померла за 55 днів", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Висновком комплексної судово-медичної експертизи підтверджено причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та смертю немовляти.

Дії лікаря кваліфіковано за ч. 2 ст.140 КК України – неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

За вчинене лікарю загрожує покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Київська прокуратура звинувачує лікаря-акушера елітного пологового у смерті новонародженої

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