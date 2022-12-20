Немає жодної можливості забезпечити почергове подавання світла в Київській області - ДТЕК

Така ситуація може продовжуватись 2-3 доби.

Через масштабність пошкоджень магістральних мереж національної енергетичної компанії "Укренерго" після російської атаки наразі немає жодної можливості забезпечити почергове подавання світла мешканцям Київської області.

Вірогідно, що така ситуація може продовжуватись 2-3 доби, повідомили 20 грудня в ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Просимо вас набратись витримки та розуміння. Ми розуміємо, наскільки важко без світла, але енергетики всієї країни роблять все можливе і неможливе, щоб воно повернулось у ваші оселі якнайшвидше", - зазначили в компанії.

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Нагадаємо, частина Київської області, а саме Бучанська громада, повністю знеструмлена через серйозні пошкодження енергосистеми країни. Без світла залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мощун, селища Немішаєве та Бородянка.

За словами голови обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, на відновлення електропостачання може знадобитися два-три дні. Він зазначив, що блекаут, ймовірно, триватиме до 23 грудня. Однак споживачів поступово будуть заживлювати від 20 грудня.

У якому стані зараз українська енергосистеми й скільки ще атак витримає – аналітик Максим Білявський

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