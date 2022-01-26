Немає продуктів і питної води: у більшості бомбосховищ Києва можна перечекати тільки "критичний момент"

Немає продуктів і питної води: у більшості бомбосховищ Києва можна перечекати тільки "критичний момент"

У 4,5 тисячі бомбосховищ можливо перебувати тільки 2-3 години.

У Києві налічується майже п'ять тисяч підземних укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Але більшість із не підготовлені - там немає запасів продуктів, питної води та обладнання для тривалого перебування людей.

Про це РБК-Україна розповів голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

За його словами, підготовлених сховищ у Києві всього близько 500 штук. Там громадяни зможуть перебувати 2-3 доби. В усіх інших можливо перечекати тільки "критичний момент" - пару годин.

Крім того, приблизно 19% об'єктів у місті не готові взагалі. Міська влада не зможе дозволити людям евакуюватися туди в разі небезпеки. Ткачук пояснив, що ці бомбосховища перебувають у приватній власності, а власники не дають провести там інвентаризацію.

"Подібна проблема виникає і з окремими ОСББ в столиці. Керівники цих організацій не дають перевіряючим доступу до підвальних приміщень", - додав Ткачук.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що на випадок вторгнення Росії, ключовим бомбосховищем у Києві буде Київський метрополітен.

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