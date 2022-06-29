"Нехай твоє куріння вбиває росіян": у Києві одноразові сигарети перетворюють на дрони для ЗСУ (фото)

"Нехай твоє куріння вбиває росіян": у Києві одноразові сигарети перетворюють на дрони для ЗСУ (фото)

Першу партію сигарет передали інженеру, а незабаром обіцяють показати готові дрони.

У Києві студенти збирають використані одноразові електронні сигарети і перетворюють на елемент системи скидання дронів для Збройних сил України.

Про це повідомляє "Антикорупційний штаб" у Facebook.

Спочатку бокси для сигарет встановили біля гуртожитків, але згодом розширили ініціативу. Тепер здати використані електронні "одноразки" можна в магазинах "Розетка" у Києві.

Винахідники зібрали вже понад 400 сигарет. Першу партію передали інженеру, а незабаром обіцяють показати готові дрони.

"Нехай твоє куріння вбиває росіян", - кажуть студенти.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався спалити автомобілі на парковці. Для цього він засунув серветки до бензобаків та підпалив. Одна з пошкоджених автівок належала поліцейському.

Фото: Антикорупційний штаб

Фото: Антикорупційний штаб

Фото: Антикорупційний штаб

Куди підуть гроші зібрані на байрактари - ексклюзив від Сергія Притули в студії "Сніданку"

Читайте також: