"Нехай твоє куріння вбиває росіян": у Києві одноразові сигарети перетворюють на дрони для ЗСУ (фото)

Першу партію сигарет передали інженеру, а незабаром обіцяють показати готові дрони.
У Києві студенти збирають використані одноразові електронні сигарети і перетворюють на елемент системи скидання дронів для Збройних сил України.
Про це повідомляє "Антикорупційний штаб" у Facebook.
Спочатку бокси для сигарет встановили біля гуртожитків, але згодом розширили ініціативу. Тепер здати використані електронні "одноразки" можна в магазинах "Розетка" у Києві.
Винахідники зібрали вже понад 400 сигарет. Першу партію передали інженеру, а незабаром обіцяють показати готові дрони.
"Нехай твоє куріння вбиває росіян", - кажуть студенти.
Нагадаємо, у Києві чоловік намагався спалити автомобілі на парковці. Для цього він засунув серветки до бензобаків та підпалив. Одна з пошкоджених автівок належала поліцейському.
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